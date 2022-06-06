Ülkeden polisiye haberler

Lefkoşa’da, faaliyet gösteren bir barın para kasası içerisinde muhafaza edilen 7 bin 315 TL nakit para ile 5 adet cep telefonu çalındı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, olay polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen soruşturma sonucunda, meselede zanlı olarak görülen E.D.B.(E-25) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Girne’de hırsızlık

Girne’de, faaliyet gösteren bir bar içerisinde, müşteri olarak bulunan bir şahıs tarafından masa üzerine bırakılan para cüzdanı ve içerisinde muhafaza ettiği 1,500 Euro ve 70 Sterlin nakit para çalındı.

Olay polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen soruşturma sonucunda, meselede zanlı olarak görülen S.P.(E-24) ve D.K.(K-23) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Serhatköy’de yangın

Serhatköy’de, ağıllar bölgesinde, Pervin Cingiz’e ait ağıl yanında meydana gelen yangın sonucu, 10 tonluk su deposu, muhtelif su boruları ile malzemeleri ve 75 adet rulo balya yandı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.