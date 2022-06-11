Ülkeden polisiye haberler

Kurtuluş’ta yaşayan 41 yaşındaki Hasan Ser, bu sabah evinde ölü bulundu. Doktor tarafından yapılan dış muayenede Ser’in vücudunda darp ve cebir izine rastlanmazken kesin ölüm sebebi için otopsi yapılacak.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Yeniboğaziçi’nde sakin Aysan Gazi (K-80) dün 15.00 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

-Küçük Sanayi Bölgesi'nde inşaat malzemeleri çalındı..1 tutuklu var

Lefkoşa’da Küçük Sanayi Bölgesi'ndeki bir şirketten 50 iskele başlığı, 200 teleskobik demirden oluşan inşaat malzemeleri çalındı. 1-7 Haziran tarihleri arasında yaşandığı tahmin edilen olayın polisin bilgisine gelmesiyle meselede zanlı görülen S.D.(E-28) tutuklandı.

- Düşürülen cüzdanı aldılar, tutuklandılar

Öte yandan 9 Haziran’da Gaziveren’de bir şahısın düşürdüğü ve içinde 9 bin 425 TL nakit para olan cüzdanın çalınmasıyla ilgili meselede zanlı görülen Z.K.(K-53), H.A.(E-55) ve K.A.(E-18) tutuklandı.

-Kümes yaparken yangın çıkardı

Gazimağusa’da kümes yaparken yangına neden olan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisin verdiği bilgiye göre, gerekli emniyet tedbirlerini almadan kaynak makinesiyle çalışan Ö.G.(E-44) yangına neden oldu. Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla çıkan, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bir jeneratör, 6 sunta tahta, 10 palet tahtası, bir masa ve bir dönümlük alandaki kuru otlar yanarak zarar gördü.

Polisin söz konusu olaylarla ilgili araştırması sürüyor.