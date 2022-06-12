Ülkeden polisiye haberler

Gazimağusa’da elektrikli kapı bariyerini hasara uğratan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 02.30 sıralarında Laguna Balıkçı Barınağı olarak bilinen bölgede Gazimağusa’da sakin K.B (E-51), yoldan geçişini engellediği gerekçesiyle elektrikli kapı bariyerini kasten ve kanunsuz olarak hasara uğrattı. K.B tutuklandı.

-Lapta’da evrak sahteleme… 1 kişi tutuklandı

Lapta’da L.E (K-41), kirasında bulunan evin elektriğinin mal sahibinin talebi üzerine ilgili kurum tarafından kestirildiği gerekçesiyle sahte bir kira sözleşmesi hazırlayıp, sözleşmeyi mal sahibi adına imzalamaktan tutuklandı.

2022 yılı Mayıs ve Haziran ayları içerisinde meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.