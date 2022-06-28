Ülkeden polisiye haberler

KKTC’de son birkaç günde Lapta’da bir kişi evinde, Karakum’da ise bir kişi işyerinde ölü olarak bulunurken; Lefkoşa’da aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir başka şahıs ise yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre,Lapta’da sakin Denis BOGDANOV (E-26) pazar günü kalmakta olduğu evinde ölü olarak bulundu, yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı.

Karakum’da dün, çalışmakta olduğu işyeri içerisinde ölü olarak bulunan Zekeriye TÜRÜN(E-61) de yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı.

Öte yandan dün akşam Lefkoşa’da sakin Ali KARABABA(E-68) kalmakta olduğu evinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polisin her üç olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

-Türegün’ün ölüm nedeni “obezite ve kalp yetmezliği”…

Lefkoşa’da, geçen cuma evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Yusuf TÜREGÜN (E-78)’ün yapılan otopsisinde ise, ölüm sebebinin “obezite ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

-Mağazada şort ve tişörleri giyip ödemeden çıktı, tutuklandı

Polis Bülteninde yer alan hırsızlık olayında ise, geçen cuma Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mağazaya müşteri olarak giden H.G.(E-36)’nin, mağazadan almış olduğu toplam 1580 TL değerindeki şort ve tişörtü üzerine giydikten sonra, kasada ödeme yapmadan mağazadan ayrılarak çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Köpeği balkondan atan şahıs tutuklandı

Girne’de dün Gazi Osman Paşa Sokak üzerindeki bir apartmanda kalmakta olan T.S.A.L.J.(E-25)’nin, sorumluluğundaki köpeği apartmanın balkonundan aşağıya atıp ölmesine sebep olduğu tespit edildi, tutuklandı, soruşturma devam ediyor.