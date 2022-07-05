Ülkeden polisiye haberler

Alsancak’ta sakin Divyaben Kanjıbhaı Parmar dün hayatını kaybetti.

Polis açıklamasında 40 yaşındaki Parmar’ın dün saat 19.30 sıralarında yaşamını sonlandırdığı belirtildi.

-Girne’de uyuşturucu

Girne’de işlemiş olduğu başka suçlardan dolayı tutuklu bulunan A.K.’nin (E-33) dün üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 0.5 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

-Haspolat’ta hırsızlık

Haspolat’ta 1 Temmuz tarihinde Güngör yolu üzerindeki bir iş yerinde muhafaza edilen muhtelif hurda demir ve oluklu saçların çalınmasıyla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak görülen H.T.(E-41), H.T.(E-30), C.T.(K-25) ve M.T.(K-36) tutuklandı.

-Yüksekten düşerek ağır yaralandı

Akdoğan’da sakin Yarash Charyyev (E-51) dün muhtemelen kalmakta olduğu ikametgahın balkonundan 3.65 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Charyyev, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

-Girne’de iş kazası…Asansörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı

Girne’de, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kumarhanede dün Ali Demir (E-41) asansörün tavanı üzerinde güvenlik kamera sistemini kontrol ettiği sırada, asansörün devrilmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Demir, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

-Gönyeli ve Güzelyurt’ta yangın

Polis Basın Bülteni'ne göre, Gönyeli’de, Atınç Sokak üzerinde bulunan Turgut Soyer’e ait evin ambarında dün meydana gelen yangın sonucu, ambar içerisinde bulunan ilaçlama, çim, ot ve çit budama makineleri, jeneratör, bisiklet, su motoru, klima, elektrik panosu, güvenlik kamerası, tavan döşemesi, 9 adet spot lamba ve alüminyum pencerelerle kapı yanarak zarar gördü.

Öte yandan Güzelyurt’ta dün Salih Cevdet Sokak üzerinde meydana gelen yangın sonucu, zeytin, incir, çit ve nar ağaçları, kümes ve 400 metrekare ebadındaki kuru otlar yandı.

Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.