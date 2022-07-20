Ülkeden polisiye haberler

Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde, hükümlü tutuklu olarak bulunan Hakan Oğuz (E-52), koğuşunda bulunduğu sırada dün aniden rahatsızlandı. Önce cezaevi revirinde, daha sonra ambulans ile sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Oğuz, yaşamını yitirdi.

Öte yandan Gazimağusa’da sakin Efgani Dönmez (E-39) dün evinde ölü bulundu.

-Alsancak’ta otel odasında ölü bulundu

Alsancak’ta faaliyet gösteren bir tatil köyünde kalan Haluk Erdoğmuş (E-45) da odasında ölü bulundu.

Yapılan ileri soruşturmada, Erdoğmuş’un yaşamını sonlandırdığı tespit edildi.

-35 ve 33 yaşındaki iki kişinin ölüm sebebi kalp krizi

Çatalköy’de bir otelin restoranında 16 Temmuz’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yaşamını yitiren 35 yaşındaki Hüseyin İçöz’e yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Öte yandan Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir özel hastanede yatılı tedavi gördüğü sırada 17 Temmuz’da rahatsızlanarak ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Yunus Çobanoğlu’nun (E-33) otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.