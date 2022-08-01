Ülkeden polisiye haberler

Alsancak’ta sakin Arif Unan (E-55), kaldığı ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

-Hırsızlık

Polis Basın Bülteni’ne göre, 23 Temmuz’da Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarket içerisinde, raf üzerinde unutulan bir şahsa ait cep telefonunun çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen N.Y.(E-45) tutuklandı.

-Kayıp bulundu

26. Temmuz’dan beri kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Enes Uçar (E-21) bulundu.