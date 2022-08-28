Ülkeden polisiye haberler

: Girne’de bir güzellik merkezinde izinsiz dolgu yapan iki kişi ve bağlantılı oldukları bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün 18.30’da bir güzellik merkezinde çalışan C.E.(K-23), H.G.Ö.(K-24) ve Ş.A.’nın (K-37) yetkili makamlardan izinsiz olarak botoks ve dudak dolgusu işlemleri yaptıkları tespit edildi Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen B.O.(E-46) tutuklandı.

-Av tüfeği ile kendini yaralayan Korkmazer yaşam savaşını kaybetti

6 Temmuz’da, Yayla’da, ikametgahı içerisinde tasarrufundaki av tüfeği ile kendi kendini yaralayan Ahmet Korkmazer (E-77), tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbant Hastanesi yoğun bakım servisinde dün yaşamını yitirdi.

-Kaza yapan araçta uyuşturucu

Ozanköy’de dün gece Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası sonrası, P.C.O.’nun (E-29) aracında yapılan aramada; yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı. P.C.O tutuklandı.

-Girne ve Güzelyurt’ta asayiş denetimi… 198 araç sürücüsüne ceza, 23 araç trafikten men.

Dün 19.00 ve bugün 03.00 saatleri arasında, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren kıraathaneler ve pansiyonlar ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler gerçekleştirildi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 30 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam bin 624 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 198 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Çeşitli suçlardan dolayı 23 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ayrıca ikamet izinsiz olarak tespit edilen 3 kişi tutuklanırken, araçlarda yapılan kontroller sonucu aracında tecavüzi alet bulundurduğu tespit edilen bir araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi.