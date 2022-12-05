Ülkeden polisiye haberler

Alaniçi’nde sakin Ümmet Dudurga (E-59) ikametgahı içerisinde ölü bulundu.

Polis Basın Bültenine göre, adı edilenin cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan kontrolde darp ve cebir izine rastlanılmadı. Soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da sakin Müslüm Toprak (E-71) bugün sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Soruşturma sürüyor.

-İskele’de hırsızlık

İskele’de 26 Kasım - 03 Aralık tarihleri arasında, elektrik direkleri üzerinde bulunan bakır elektrik kablolarının kesilip çalınması olayları ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselelerde zanlı olarak görülen İ.Y.(E-35), N.Y.(K-37) ve M.B.(E-40) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.