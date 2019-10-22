Ülkeden polisiye haberler

Girne’de dün ikametgâhında ölü olarak bulunan 26 yaşındaki Esther Mhola Nzego’nun (K) kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için kan ve doku örnekleri üzerinde tetkik yapılacak.

Polisten verilen bilgiye göre, Esther Mhola Nzego’nun bugün yapılan otopsisinde kesin ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP

Yeniboğaziçi’nde dün H.Ş.’nin (E-49), tartıştığı Çetin Cengizer’i ciddi şekilde darp ettiği bildirildi.

Cengizer’in yere düşürmesi sonucu sağ ayak parmağının kırıldığı, H.Ş.’nin tutuklandığı kaydedildi.

KASTİ HASAR

Girne’de A.G.Ö.’nün (E-69), komşusunun aracının kaportasını anahtarı ile çizmek suretiyle kasti hasara uğrattı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

KAYIP ŞAHIS

Gönyeli’de sakin 30 yaşındaki Mamajan Mehimmedova’nın (K),19 Ekim’de evinden ayrıldığı ve halen geri dönmediği kaydedildi.

Polisin soruşturması sürüyor.