Ülkeden polisiye haberler

Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence mekânında dün gece 03.30 sıralarında C.B (E-23) 124 promil alkollü içki tesiri altında olduğu bir sırada, aralarında çıkan tartışma sonucunda Ercan Bülbül’ü darp etti.

Polis açıklamasına göre, Bülbül’ün yüzüne içki bardağıyla vuran C.B adı edileni yüzünün çeşitli yerlerinden yaraladı.

C.B tutuklandı.

Girne'de Ayçin Akyıldız’ın (K-52) Mayıs 2018 ve Eylül 2019 tarihleri arasında, kendisine mal sahibi tarafından verilen vekaletnameyle 19 daireye ait toplam 257 bin 738 TL tutarındaki kira bedelini mal sahibine vermek üzere tahsil ettiği ancak mal sahibine vermeyip çaldığı bildirildi.

Polis açıklamasında bahse konu şahsın tutuklandığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2019, 17:37