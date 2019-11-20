Ülkeden Polisiye haberler

Erdemli’de 13 Kasım’da E.T.’nin (E-26) evinde polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 1,5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde sentetik cannnabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ile birlikte mesele ile ilgili bağlantısı olduğuna inanılan Y.A.Y. (E-22 ) tutuklandı.

Öte yandan Gazimağusa’da dün H.G.’ye (E-41) ait işyerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1.2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınırken, bahse konu şahıs ile birlikte mesele ile ilgili bağlantısı olduğuna inanılan İ.B. (E-24 ) tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada; mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan H.K.’nin (E-41) Dörtyol’daki evinde polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınırken, bahse konu şahıs tutuklandı.

MAĞAZADA UNUTULAN CÜZDANI ÇALDI

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir giyim mağazasının elbise kabini içerisinde 16 Kasım tarihinde bir şahıs tarafından unutulan cüzdan ve içerisindeki 900 TL nakit para ile kişisel belgelerin çalındığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen İ.M.K.(K-50) tutuklandı.

Öte yandan Çayönü'nde 13 Kasım’da Ahmet Teker’e ait ikametgahtan 2 araç aküsü çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen E.T. (E-26) tutuklandı.

DOLANDIRICILIK

Gazimağusa’da 10 Kasım tarihinde T.D. (E-27) bir iş yerinden tanesini 9 TL’ye aldığı orijinal olmayan 2 parfüm ve bir erkek kol saatini dolandırmak kastıyla orijinal olduğunu beyan edip başka bir şahsa tümünü toplam 400 TL’ye satmak suretiyle söz konusu şahsı dolandırdığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmaları devam ediyor.