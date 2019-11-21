Ülkeden polisiye haberler

Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yapan E. O.’ya (E-38) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerinde yapılan aramada, içerisinde uyuşturucu içerdiğine inanılan 1 adet hap bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklanırken, uyuşturucu içerdiğine inanılan hapa emare olarak el kondu.

ERCAN’DA PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Öte yandan dün akşam, Ercan Havalimanı’nda M.O.K.A.S. (E-57), tasarrufunda 10 bin Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 43 bin 900 ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC'den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

LEFKOŞA VE İSKELE’DE ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri dün akşam, sorumluluk bölgelerinde Trafik ve Asayiş denetimleri gerçekleştirdi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler gece kulüpleri, pansiyonlar, yatı evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu Çağlayan Parkı, Kumsal Park, Barış Manço Parkı, Kafesli Parkı, Yediler Parkı, Ayluga Kilisesi bölgesi, Ermeni Kilisesi bölgesi, Terminal Bölgesi ile seyir halindeki araçlar kontrol edildi.

Denetimler kapsamında, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Lefkoşa genelinde bulunan park yerleri, offlicenesslar, pansiyonlar ve gece kulüpleri kontrol edilerek, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 530 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 113 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 1 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

İSKELE’DE KUMARHANEYE GİRMELERİ VE BULUNMALARI YASAK 2 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Öte yandan İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi; kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 2 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 250 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 60 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.