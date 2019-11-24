Ülkeden polisiye haberler

Lefkoşa’da Yiğitler Burcu parkında dün gece İ.U.(E-23) ve M.U.(E-24), alkollü içki tesiri altında bulundukları bir sırada tartıştığı olayda 19 yaşındaki Ş.O. (E-19) yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, İ.U. elinde bulunan şişe cam parçasıyla Ş.O.’nun başının sağ kısmına ve yüzünün sağ çene kısmına vurup, yaralanmasına neden oldu.

İ.U. ve M.U.’nun tutuklandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP

Girne’de, Ecevit Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir barda dün gece 3 kişi arasında çıkan kavga sonuna 1 kişi yaralandı.

N.Ş.(E-32) ve O.T.’nin(K-32), A.C.(E-32) ile önce tartışıp, daha sonra kavga ettiği olayda yaralanan A.C.’nin sol kulak zarının yırtıldığı belirlendi.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmekte.

KANUNSUZ AVLANMA

Sadrazamköy'de polis ve av korucuları tarafından dün gece yapılan denetimlerde, R.K.(E-52) ve F.B.’nin (E-37) ava kapalı bir günde araç içerisinden avlandıkları sırada suçüstü tespit edildi.

Adı geçen şahıslar tutuklandı.