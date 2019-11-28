Ülkeden polisiye haberler

Alagadi’de spiral makinesinden kopan parça işçinin boğazından yaralanmasına neden oldu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Natural Bay Sitesi’ndeki bir inşaatta dün meydana gelen iş kazasında Ali Raza (E-28) spiral makinesi ile duvar kestiği esnada spiral makinesi üzerinde monteli bulunan elmas taş kesme parçasının koparak boğazını kesmesi sonucu yaralandı.

Raza, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi cerrahi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

UZUN’UN ÖLÜM SEBEBİ SOLUNUM YETMEZLİĞİ.

Gazimağusa’da dün ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Selim Uzun’un (E-47), bugün Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “tüberküloz hastalığı ve akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.

UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Lefkoşa’da dün Y.T.’nin (E-25) üzerinde ve ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 1.5 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve meselede bağlantısı olduğu tespit edilen M.G.(E-24) tutuklandı.

YARALAMA

Arapköy’de dün trafik yüzünden başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.

Atatürk Caddesi üzerinde Y.K.(E-44) ve S.K.(E-45), trafik konusunda tartıştıkları B.D.(E-21) ile kavga ettikleri sırasında, B.D. tasarrufunda bulunan tahta sopa ile Y.K.’nın kafasına vurdu.

Adı geçen kişiler tutuklandı.