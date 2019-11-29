Ülkeden polisiye haberler

Gazimağusa’da Adli Şube personeli tarafından şüpheli görülen M.A.’nın(E-24) üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık 1 sarma sigara bulundu.

Polis Başın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs ile birlikte mesele ile ilgili olarak bağlantısı olduğu tespit edilen O.K. (E-32) ve İ.Ş. (E-22) tutuklandı.



ERCAN’DA PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Öte yandan, dün 19.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda A.S.(E-35), tasarrufunda 10 bin Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 12 bin 800 ABD Doları ve 36 bin TL nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.