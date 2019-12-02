Ülkeden polisiye haberler

İskele’de Bahçeler bölgesinde dün bir şahsa ait ikametgahın avlusundan “yula” cinsi av köpeği çalındı.

Polis soruşturmasında, meselede zanlı olarak görülen C.N. (E-60) tutuklandı.

UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU



Polis Basın Bülteni’ne göre, dün Gazimağusa’da Palm Beach Bölgesi’nde şüpheli vaziyette görülen M.T.’nin (E-25) kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare alındı. Söz konusu şahıs tutuklandı.

ECZACILIK YASASINA AYKIRI HAREKET

Dün Mehmetçik’te D.B.’nin(E-28) kaldığı ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, vücut geliştirmede kullanılan steroid diye tabir edilen toplam 114 paket hap, 3 adet ayarlanabilir kalem enjektör ve 50 adet 8 mm kalem enjektör ucu bulunarak emare alındı. D.B tutuklandı