Ülkeden polisiye haberler

Dün saat 15:00 sıralarında, Gazimağusa'da sakin Emine Ökahraman (K-67) kalmakta olduğu yaşlı bakım evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan 1. 19.12.2019 tarihinde, Kurudere’de ikametgahı içersinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Özcan Şengül'ün (E-52) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “mide içeriği aspirasyonu ve gelişen solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

20.12019 tarihinde, kalmakta olduğu yaşlı bakım evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren İlmiye Birşen'in de (K-61), yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “akciğer pıhtısı” sonucu olduğu tespit edildi.



HİLE İLE HIRSIZLIK

Dün saat 11:00 sıralarında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet Niziplioğlu isimli döviz ofisine giden iki erkek şahıs, Türk Lirası olarak karşılığını getireceklerini belirtikten sonra, döviz bürosu sahibi tarafından hazırlanan 100.000 Euro nakit paranın içinde bulunduğu zarfı, döviz bürosu sahibinin boşluğundan faydalanıp kendi tasarruflarında bulunan çantadan çıkardıkları ve üzerinde 500 Euro ve alt kısımlarında beyaz kağıtların bulunduğu destelerin yerleştirildiği aynı tipteki zarf ile değiştirdikten sonra, paranın karşılığını getirmek vaadiyle olay yerinden ayrıldı.

Döviz bürosu sahibinin olayı fark etmesi üzerine saat 13:00 sıralarında olayı polisin bilgisine getirmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında bahse konu olaya methaldar şahısların N.P.(E-42) ve T.S.(E-68) olduğunu ve aynı gün saat 12:00’de Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş-Çıkış kapısından GKRY Bölgesine geçiş yaptıkları tespit edildi.



SAHTE RESMİ EVRAK DÜZENLEME, TEDAVÜLE SÜRME VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

2019 yılı içerisinde, Girne’de, M.D.A.H.(E-21)’nın, Bangladeş’de bulunan bazı vatandaşlarına, kendilerini dolandırmak kastıyla, sahte ön izin başvuru formu hazırladıktan sonra mail olarak gönderip söz konusu kişilerden henüz tespit edilemeyen miktarlarda parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.