Ülkeden polisiye haberler

Gazimağusa'da yaşlı bakım evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Emine Özkahraman’ın (K-67) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA’DA KUNDAKLAMA

Gazimağusa’da Suat Aydıneri’ye ait ikametgahın yanında bulunan garaj içerisinde park halinde bulunan Mercedes Vito marka araç meçhul şahıs veya şahıslar tarafından yanıcı madde dökülerek kundaklandı.

Kundaklama sonucu araç ile araç içerisinde bulunan yaklaşık 100 parçadan oluşan tekstil malzemeleri tamamen yandı. Garajın da yandığı yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU

Gazimağusa'da Küçük Sanayi bölgesinde kullanımında bulunan araç ile trafik kazası yapan H.S.N.’den (E-38) alınan kan numunesinin tahlil için gönderildiği TC Adli Tıp Kurumu’ndan alınan rapor sonucunda, söz konusu şahsın kanında sentetik türde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA’DA ZORLA İNSAN KAÇIRMA

Gazimağusa’da zorla 2 kişiyi kaçıran, darp eden ve evrak imzalattıran 5 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Y.E.N.(E-27), J.T.(E-28), M.S.(E-26), D.B.B.(E-22) ve M.V.(E-23), İskele Cesar Sitesi’nde bulunan bir dairenin satışından elde edilecek komisyon tutarı 12 bin 195 Stg paranın, Erfan Nourmohammadi ve Milad Marivani tarafından alınmasını engellemek ve bu komisyon karşılığı olan paranın kendilerinin alacağı olduğunu ispat edip ileride tahsil edebilmek amacıyla şiddet tehdidinde bulundu, darp etti ve söz konusu komisyonun Y.E.N’nin alacağı olduğunu gösteren senetleri her iki şahsa da ayrı ayrı imzalattı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

LEFKOŞA’DA 14 YAŞINDAKİ KIZ KAYIP

Lefkoşa’da sakin Havinsu Kurtal (K-14) ikametgahından ayrıldı ve halen geri dönmedi. Bahse konu şahıs aranırken polis soruşturması devam ediyor.