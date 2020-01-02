Ülkeden polisiye haberler

31.12.2019 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgahı içersinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ali KAYAÇLI’nın (E-61) 01.01.2020 tarihinde, yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “akciğer enfeksiyonuna bağlı oluşan solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Hırsızlık ve zorla alı koyma

30.12.2019 tarihinde, Haspolat’da U.A.(E-33) ve H.R.(E-28), aralarında sorun bulunan Kashif MAHMOOD’u, U.A.’nın ikametgahına zorla götürdükten sonra, adı edileni ciddi şekilde darp ettikten sonra tasarrufunda bulunan cep telefonunu, 50 TL para ve pasaportunu almak suretiyle çaldıktan sonra, bir araç ile Lefkoşa’da H.R.’nin kalmakta olduğu eve götürerek 01.01.2020 tarihine kadar adı edileni rızası dışında alıkoydukları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Para ve kambiyo yasasına aykırı hareket

01.01.2020 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Ercan Havaalanı’nda E.C. (E-47) tasarrufunda 10.000 euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 20.000 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yangın

02.01.2020 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Gazimağusa da küçük sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Tözün Kuru Temizleme isimli iş yerinin ön avlusu içerisinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden çıkan yangın sonucu avlu içerisinde bulunan 20 adet demir kasa içerisinde muhafaza edilen muhtelif çarşaf ve havlular yanarak kullanılmaz hale gelirken, 6 adet 1x3m abatlarında plastikten mamül duvar paneli ve bir adet alüminyum pencere ısıdan eriyerek zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.