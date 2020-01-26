Ülkeden polisiye haberler

Serhatköy yakınlarında anayol içerisinde gruplar arasında çıkan kavgada, bir kişi, aldığı darbe nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı, 10 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün 18:00 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde Serhatköy yakınlarında anayol içerisinde iki grup arasında çıkan kavgada, demir sopalar da kullanıldı. Kavga sırasında U.H.(E-17)’nin aldığı darbelerden dolayı sol kolu kırıldı, M.K.(E-46) başına aldığı darbeden dolayı yapılan ameliyatının ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Olayda E.A.(E-38)’ya ait BMW marka aracın kaportası ise hasar gördü. Polis yoğun bakıma alınan M.K. haricinde kavgaya karışan bir guruptan R.A.(E-26), K.A.(E-31), B.A.(E-44), S.C.(E-33) ve E.A.(E-31); diğer gruptan ise E.A.(E-38), F.A.(E-59), B.A.(E-26), M.Y.(E-22) ve U.H.(E-17)’i tutukladı.



İZİNSİZ AĞAÇ KESİP ARACA YÜKLEDİĞİ TESPİT EDİLEN KİŞİYE YASAL İŞLEM...

Mersinlik köyünün güney batı kısmındaki ormanlık arazi içerisinde dün, T.T.(E-43)’nin ağaç kesme makinesi ve baltayla, yetkili makamdan izinsiz olarak, 1 adet çam ağacı ile 1 adet harnup ağacını kökten, 1 adet harnup ve 1 adet zeytin ağacını ise kısmen kesip odunlarını bir araca yüklediği tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

BAŞKASININ PASAPORTUNU KULLANMAK

Lefkoşa’da Lokmacı Kara Geçiş Kapısında dün, KKTC’ye geçmek amacıyla, tasarrufunda bulunan başka bir şahıs adına düzenlenmiş sahte pasaportu, görevli memura vermen N.O.H.(K-24) tutuklandı.



ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri 25-26 Ocak’ta sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Gazimağusa’da bet ofisleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontrol yapıldı. Denetimler kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı, kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde de kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişi tespit edildi.

Trafikte ise 300 araç kontrol edildi, denetimlerde 115 araç sürücüsü hakkında trafik suçundan işlem yapıldı, 3 araç trafikten men edildi, 1 araç sürücüsü tutuklandı.

GİRNE

Girne’de barlar ve müzikli eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi, kumarhane denetimlerinde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 17 kişi tespit edildi.

Trafikte de 472 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 118 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, çeşitli suçlardan dolayı 8 araç trafikten men edildi.

GÜZELYURT

Güzelyurt’ta bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafikte 410 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 75 araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı, 1 araç trafikten men edildi.