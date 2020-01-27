Ülkeden polisiye haberler

Hamitköy’de seyir halindeki bir araç, muhtemelen benzin kaçağı nedeniyle çıkan yangında tamamen yandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bugün saat 02.00 sıralarında Hamitköy’de Sivrice Sokak üzerinde Hitmet Atalay’a ait seyir halinde bulunan araçta, muhtemelen benzin kaçağının sıcak aksamlara temas etmesi neticesinde yangın çıktı. Yangın sonucu araç tamamen ve aracın yanında bulunan bir elektrik direğiyle bir zeytin ağacı ise kısmen yanarak zarar gördü.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

KANUNSUZ AVLANMA

Ülke genelinde dün yapılan rutin avcı kontrolleri neticesinde M.C.’nin (E-27) babası A.C.’ye (E-64) ait av tüfeğiyle geçerli av ruhsatı olmaksızın Türkmenköy-Köprülü köyleri arasında bulunan 26 numaralı ava açık bölgede; M.T.’nin (E-53) ise Mehmetçik - Yedikonuk arasındaki 9 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

EV YANGINI

Alsancak'ta dün akşam Sevgi Güvenoğlu Sokak üzerinde bulunan Kemal Karaderi’ye ait olan ikametgahın garajı içerisinde bulunan derin dondurucunun muhtemelen kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu garaj ile muhtelif ev ve bahçe eşyaları tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.