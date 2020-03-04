Ülkeden polisiye haberler

Lefkoşa’da İ.S.’nin(E-45) ikametgahında yapılan kontrolde, elektrik kablosu ile düzenek kurularak 3 bin 846 TL tutarında kaçak elektrik kullanmak suretiyle akım hırsızlığı yaptığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığın’dan verilen bilgiye göre, dün meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklandı.

GAZİMAĞUSA’DA TASARRUFUNDA UYUŞTURUCU BULUNAN 43 YAŞINADKİ ŞAHIS TUTUKLANDI

Gazimağusa’da G.C.’nin (E-43) kaldığı otel odasında; Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan para bulunarak emare olarak alındı.

Dün 12.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklandı.

İSKEKE İLE LEFKOŞA’DA TRAFİK VE ASAYİŞ DENETİMİ

Öte yandan Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Dün 07.00-24.00 saatleri arasında Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sırasında, bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, kahvehaneler, pansiyonlar ve alkollü içki yerleri kontrol edilerek, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kumarhanelerde yapılan kontrollerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan dokuz kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 800 araç kontrol edilerek, 168 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

KUMARHANEYE GİRMELERİ VE BULUNMALARI YASAK ALTI KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan İskele’de gerçekleştirilen denetimler sırasında ise, bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilerek, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kumarhanelerde yapılan kontrollerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak altı kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise, 260 araç kontrol edilerek, 108 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.