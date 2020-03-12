Ülkeden polisiye haberler

Gazimağusa’da E.K kanunsuz tabanca ve patlayıcı madde tasarrufundan tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün 11:00-11:30 saatleri arasında, Gazimağusa’da E.K.(E-55)’nin ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, bir adet 7,65 mm çapında tabanca ve şarjörü ile 7,65 mm çapında 12 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı. E.K tutuklandı.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Dün saat 20:30 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde kullanımında bulunan araç ile trafik kazası yapan S.Ö.(E-40), kaza sonrası yaralanması sonucu ambulans ile hastaneye kaldırılmasının ardından aynı araçta yolcu olarak bulunan C.A.(E-40) söz konusu aracı polisin olay yerine gelmesini beklemeden alıp olay yerinden ayrıldı.

Söz konusu araç Şht. Kemal Ünal Caddesi üzerinde tespit edilmesinin ardından araçta yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sigara izmariti bulunarak emare olarak alınmıştır. S.Ö. ve C.A. tutuklandı.

HIRSIZLIK

Lefkoşa’da, dün saat 19:00 sıralarında Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Shine” isimli işyeri içerisine müşteri olarak giden M.A.R.A.Q.(E-24)’nun işyeri içerisinden toplam 280 TL değerinde 2 adet bilekliği çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

YANGIN

Dörtyol ağıllar bölgesinde, dün saat 09:30 sıralarında M.B.(E-37) tarafından Ömer Altun'a ait ağılda kaynak yaptığı bir sırada, kaynaktan çıkan kıvılcımların yere düşmesi sonucu çatı altında bulunan balyaların tutuşması sonucu 50 adet rulo balya tamamen yanarak zarar meydana geldi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2020, 14:53