Ülkeden polisiye haberler

Girne’de, Edremit Çemberi üzerinde N.W.S.A.’nın (E-19) kullanımında bulunan araçta ve üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan elle sarılmış 1 ucu yanık sigara bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bulunan maddelere emare olarak el konulurken, zanlı tutuklandı.

Dün saat 20.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası zanlının Girne’deki ikametgahında yapılan aramada ise, yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

LEFKOŞA’DA ARAÇ PARKI YÜZÜNDEN ÇIKAN KAVGADA BİR KİŞİNİNPARMAĞI KIRILDI

Öte yandan dün 14.30 sıralarında Lefkoşa’da, iki grup arasında araç parkı nedeniyle çıkan kavgada bir kişinin parmağı kırıldı.

Anayurt Sokak üzerinde meydana gelen olayda, U.C.(E-52) ve S.G.(E-32) ile İ.K.(E-43) ve A.K.(K-52) arasında çıkan tartışma sonrası, A.K.(K-52) elinde tuttuğu süpürge sopası ile S.G.’nin (E-32) eline vurup serçe parmağını kırdı.

Kavgaya karışanlar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

GAZİMAĞUSA’DA TAHTA ÇARDAKTAN DÜŞEN 8 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Dün Gazimağusa’da Antalyalılar bölgesinde 8 yaşındaki Muhammed Yazar (E) oynamak için üzerine çıktığı çardağın tahtasının kırılması sonucu yaklaşık 2,50 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Yazar, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN 48 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Öte yandan Bakanlar Kurulu tarafından 14 gün süre ile kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından dün ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde, toplam 48 kişinin mazeretsiz olarak sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturmaları devam ediyor.