Ülkeden polisiye haberler

Lefkoşa’da, faaliyet gösteren Jumbo isimli işyerine dün müşteri olarak giden W.J.S.(K-23) toplam değerleri 400 TL olan muhtelif kıyafet ve ayakkabıyı alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilerek, tutuklandı.

TEDBİRSİZLİK SONUCU YANGIN ÇIKARMA

Lefkoşa’da, Sosyal Konutlar Bölgesi Bahçe Sokak üzerinde bulunan arazi içerisinde; M.A.(E-60) ve Z.R.’nin (E-28) dün gerekli emniyet tedbirlerini almaksızın kullanımında bulundurdukları metal kesme makinesi ile çalıştıkları bir sırada çıkan kıvılcımın kuru otların üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekipleri ve çevre halkı tarafından söndürülürken, iki akasya ağacı, 2 tahta palet ve 100 metrekarelik alan içerisinde bulunan kuru otlar yandı.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.