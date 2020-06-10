Ülkeden polisiye haberler

Polis, başkasının ehliyetiyle araç kiralayıp kaza yapan F.K.T.(E-24)’nin tutuklandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde önceki gün meydana gelen trafik kazasına karışan araç sürücüsü F.K.T.(E-24)’nin, tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına düzenlenmiş sürüş ehliyetini görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp belgede adı geçenin kimliğine büründüğü ve aynı sürüş ehliyetini kiralık araç şirketine vererek araç kiralayıp sahte davranışla kayıt temin ettiği kaydedildi.

SÜRAT TEKNESİYLE ADAYA KANUNSUZ 13 KİŞİ GİRDİ

Öte yandan, dün Tatlısu'da, onaylanmış liman olmayan deniz sahilinden sürat teknesi ile KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yaptıkları tespit edilen 13 erkek şahıs tutuklandığı belirtildi.

Bahse konu şahısların KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yapmalarına yardımcı olduğu tespit edilen G.A.(E-32), G.A.(K-30), İ.D.(E-40 ), F.E.(E-39 ) ve H.E.(E-34 ) suçüstü tespit edilerek tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.