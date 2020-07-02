Ülkeden polisiye haberler

29.06.2020 tarihinde, ikametgahının bahçesi içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Gazimağusa’da sakin Rıfat SOLUNOĞLU (E-58)’nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

AMBAR AÇMA, HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR

26.06.2020 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Yeniboğaziçi Gülay Apartmanında ambar olarak kullanılan odanın asma kilidi kasten kırılarak hasara uğrattıktan sonra içeriye girildi ve içerisinde muhafaza edilen muhtelif marka ve modellerdeki cam eşyaları çalındı. Olayın polisin bilgisine üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen C.S. (E-32), tutuklandı.

YANGIN

Dün15:30 sıralarında, Boğaziçi'nde, su deposu mevkiinde, elektrik tellerinin birbirine temas etmesi neticesinde oluşan kıvılcım nedeni meydana gelen yangın sonucu Kemal IŞIN’a ait bir dönümlük arazi içerisinde bulunan 6 adet selvi, 2 adet badem, 1 adet zeytin ağacı ve 19 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri ve bölge sakinleri tarafından söndürüldü.