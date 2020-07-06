Ülkeden polisiye haberler

20.07 - 04.08.2019 tarihleri arasında, Ercan havaalanının kuzey kısmında yol kenarında park halinde bulunan Sami YAKAR’a ait araç içerisinde bulunan adı edilen adına düzenlenmiş Kooperatif Merkez Bankasına ait 17 adet boş çek yaprağı çalındıktan sonra, söz konusu çek yapraklarından bir tanesi üzerine 20,000 TL yazılıp sahtelendikten sonra bir oto galeriden satın alınan araç karşılığı bahse konu iş yerine borç karşılığı verilmek suretiyle tedavüle sürüldüğü tespit edildi.

Mesele ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında H.K.(E-40) ve İ.S.(E-36) tutuklandı.

YALAN BEYAN İLE PARA TEMİNİ

29.06.2020 tarihinde, Güzelyurt'ta hurda alım satım yerine giden, H.T.(E-36) ve H.T.(E-27), 28.06.2020 tarihinde Gemikonağı'nda bir arazi içerisinden çaldıkları yaklaşık 3.5 ton inşaat demirlerinin kendilerine ait olduğunu beyan edip 1830 TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edildi.Bahse konu şahıslar tutuklandı.

YANGIN

05.07.2020 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Beyköy’de köy mezarlığının arka kısmında henüz tespit edilmeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu, Mehmet ÖZDEMİR’e ait ait yarım dönüm tarla içerisindeki 70 adet rulo balya otlar yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.