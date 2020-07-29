Ülkeden polisiye haberler

Gazimağusa’da E.K.(E-30), polis olmamasına rağme,n kendisini polis olarak tanıtıp bir şahıstan 100 TL nakit parayı alıp tasarrufuna geçirerek sahte davranışla para temin etti.

Polisten verilen bilgiye göre, E.K tutuklandı.

HIRSIZLIK VE SAHTEKARLIKLA KREDİ TEMİNİ (GELİŞME)

26 Temmuz tarihli Basın Bülteni’nde, Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık ve sahtekarlıkla kredi temini meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.R.A.A (E- 26), M.S. (E-38) ve M.V. (K-28) tutuklandı.

VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP

Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir eğlence yerinde, 26 Temmuz saat 01:30 sıralarında, K.G.(E-18), aralarında çıkan tartışma sonucu, Jaloliddin Julbekov’un yüzünün muhtelif yerlerine yumruk vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp edip dört adet dişinin kırılmasına sebep oldu. K.G tutuklandı.

YANGIN

Polisin bilgisini verdiği yangın vakaları ise şöyle:

“1. Dün saat 11:30 sıralarında, Gönyeli’de faaliyet gösteren “Fellahoğlu Kuyumculuk” isimli iş yerinin üst katında bulunan gaz ocağının açık unutulması sonucu yangın çıktı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, yangın sonucu gaz ocağı, klima ünitesi kısmen yandı.

2. Dün saat 14:30 sıralarında, Türkmenköy-Beyarmudu anayolunun 3-4. kilometreleri arasında Beyarmudu atış poligonunun arka kısmında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu 3 top bala ve 6 dönümlük alanda bulunan kuru otlar tamamen, 3 zeytin ağacı da kısmen yandı.

3. Saat 12:15 sıralarında, Ağırdağ köyünün kuzey kısmında, A.Ç. (E-35) kullanımında bulunan spiral makine ile çalıştığı sırada makineden çıkan kıvılcım sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu yaklaşık bir dönümlük arazi içerisinde bulunan 2 harnup, 8 zeytin ağacı, makilik alan ile 20 metrelik telefon hattı kablosu yanarak zarar gördü. Yangın polis itfaiye ve Orman Dairesine ait ekipler tarafından kontrol altına alındı.”