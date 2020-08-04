Ülkeden polisiye haberler

Gönyeli’de sakin Abdurrahman Yumuşak (E-33) dün evinde ölü bulundu.
Polis, konuyla ilgili açıklamasında, Yumuşak’ın kendi yaşamına son verdiğini belirtti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
ÖNCE DARP ETTİ, SONRA BIÇAKLADI
Dipkarpaz Şelonez Balıkçı Barınağı’nda dün A.T.(E-36), tartıştığı Ertuğrul Murat Çobanoğlu’nu dökme kurşun ağırlıkla ciddi şekilde darp etti, ardından da bıçakla sağ diz kısmından yaraladı.
Bahse konu şahsı tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.
GÜZELYURT’TA LİMON HIRSIZLIĞI
Güzelyurt’ta dün H.B.’nin (E-27), Bülent Noburdalı’nın sorumluluğunda bulunan limon bahçesinden 24 kilo limon çaldığı tespit edildi.
Bahse konu şahıs tutuklandı.
ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM
Lefkoşa’da sakin 81 yaşındaki Hayriye Ucuz, dün ikametgahında geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.