Ülkeden polisiye haberler

Gazimağusa’da sakin Fatma İl (K-69), dün ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor.

ATAÖV’ÜN ÖLÜM SEBEBİ “KALP YETMEZLİĞİ”

Karaoğlanoğlu’nda kaldığı evde rahatsızlanarak, yaşamını yitiren Hakan Ataöv’ün (E-51) ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu belirlendi.

Ataöv’ün ölüm sebebi, yapılan otopsiyle belirlendi.

ARACINDA ÖLÜ BULUNAN KHASHMAN’A OTOPSİ YAPILDI

Karaoğlanoğlu’nda aracı içerisinde ölü olarak bulunan Adnan Khashman’a (E-51) yapılan otopside ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alındı.

Kesin ölüm sebebi, yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek. Soruşturma devam ediyor.

LEFKOŞA’DA 2 TUTUKLU

Lefkoşa’da kullanımında bulunan araç ile traik kazası yapan İ.A.I.’nın (E-28) olay yerine gelen görevli polislere, kendisini arkadaşı olan ve olayla bilgisi olduğu tespit edilen E.C.D.(E-33) olarak tanıttı ve resmi evrağa E.C.D adına imza koyduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

GAZİVEREN’DE UYUŞTURUCU

Gaziveren’de, KKTC’ye kanunsuz giriş yapma suçundan aranmakta olan R.Ş.’nin (E-29) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunarak, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

GİRNE’DE UYUŞTURUCU

Girne’de park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen Z.Ö.(E-40) ve H.G.’nin (E-47) üzerlerinde ve konu araçta polis tarafından yapılan aramada, toplamda yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Hamitköy’de ise Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerini tarafından şüpheli olarak görülen M.D.(E-29), polislerin kendisine yaklaştığı görmesi üzerine tasarrufunda bulunan yaklaşık 15 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi yere attığı sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

KKTC’YE KAÇAK GİRMEYE ÇALIŞAN 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da bugün sabah polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu A.A.(E-26), C.O.(E-33), S.A.(E-31),R.D.(E-36), A.A.(E-29) ve Z.A.’nın (E-20) henüz tespit edilemeyen, onaylanmış liman olmayan bir yerden kanunsuz olarak KKTC’ye giriş yaptıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

ERCAN’DA 14 BİN 550 EURO VE 16 BİN 300 DOLAR TESPİT EDİLDİ

Ercan Havalimanı’ndan tasarrufunda 14 bin 550 Euro ve 16 bin 300 ABD Doları nakit parayla çıkış yapmaya çalışan M.Ş.A.(E-46) hakkında yasal işleme gidildi.

Yasalara göre, yolcu beraberinde yetkililere bildirmeden 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla nakit para taşınamaz.

Soruşturma devam ediyor.