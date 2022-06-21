Ülkeden polisiye olaylar

Gülhan Güngör (75) isimli kadın dün Girne’deki bir otelin odasında ölü olarak bulundu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Güngör’ün doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı. . Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Öte yandan 19 Haziran’da Akdoğan’da ani rahatsızlık sonucu ölen Şükrü İkizoğlu’nun (E-55) otopsisinde ölüm sebebi kalp krizi ve kalp yetmezliği olarak tespit edildi.

-Uyuşturucu madde, ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu

Gazimağusa’da dün Ç.G.’nin (E-22) kaldığı ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve bir adet av tüfeği ile 2 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen C.Ö.(E-27) tutuklandı.

-Başkasının kimliğine bürünme

Lefkoşa’da, dün Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan GKRY bölgesine geçmek isteyen N.M.E.(K-22), tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına düzenlenmiş pasaportu, görevli memura vermek suretiyle belgede adı geçenin kimliğine büründü. N.M.E. tutuklandı.

-Ev açma

Bu sabah Girne’de, Sht Fevait Ali Sokak üzerinde bulunan Orhun Kemal Büyükakgül’e ait ikametgahın kapısı Y.O.Y.(E-23) tarafından bir cürüm işlemek maksadıyla anahtar ile açılarak içeriye girilip dolapları karıştırdığı sırada, mal sahibinin eve geri dönmesi sonucu ve polisin olay yerine gelmesi ile suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

-Hırsızlık

Gönyeli’de, önceki gün bir şahıs tarafından düşürülen para cüzdanı ve içerisinde muhafaza edilen 6 bin TL ile 10 Euro nakit para ve kimlik kartının çalınması olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.A.(E-39) tutuklandı.

Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde, bir şahıs tarafından oyun makinesi üzerinde unutulan cep telefonu ve telefonun kılıfı içerisinde muhafaza edilen kimlik kartının çalınması olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada ise, meselede zanlı olarak görülen E.C.(E-30) tutuklandı.