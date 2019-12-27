Ülkeden polisiye olaylar

Polis, Lapta’da ve Pınarbaşı’nda meydana gelen ani ölümlerle ilgili otopsi raporlarını açıkladı.

Lapta'da önceki gün akşamüzeri rahatsızlanan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden Seval Bektaş’ın (K-76) ölüm sebebi “akciğere pıhtı atması”; Pınarbaşı’nda dün rahatsızlanan ve kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kurtarılamayan Durmuş Akınal’ın (E-58) ölüm sebebi “böbrek ve kalp yetmezliği” olarak açıklandı.

SAHTE NOT DÖKÜMLERİYLE ÜNİVERSİTEYE KAYIT OLMAK İSTEDİ

Üniversiteye sahte evrakla kaydolmak isteyen 24 yaşındaki genç tutuklandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, daha önceden yurt dışında düzenlendiği sahte öğrenci not dökümlerini Lefkoşa’da bir üniversiteye kayıt olmak için ilgili fakülte görevlisine veren M.H.H.L.(E-24) tutuklandı. Olayın 6 Eylül’de meydana geldiği belirtildi.

Ercan’dan, dün akşam saatlerinde tasarrufundaki 90 bin TL ile Para ve Kambiyo Yasası’nı ihlal ederek KKTC’den çıkış yapmak isteyen M.K.(E-47) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Para ve Kambiyo Yasası’na göre, 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapılamıyor.

Öte yandan 23 Aralık’tan beridir kayıp olduğu bildirilen, Lefkoşa’da sakin Havinsu Kurtal’ın (K-14) bulunduğu açıklandı.

Girne’de iki iş yerinden çeşitli eşyalar ile Akçay’da bir evden para çalındı. Polis olaylarla ilgili zanlı olarak görülen 4 kişiyi tutukladı.

Polis basın bültenine göre, Girne’de Namık Kemal Caddesi’nde faaliyet gösteren “Sönmez Nakliyat” isimli iş yerine girilerek yedek anahtarların bulunduğu kutu ve bir aksiyon kamerası ile 2 cep telefonu çalındı.

Dün saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma neticesinde Y.A. (E-35) tutuklandı.

Dün 02.30 sıralarında ise Girne'de faaliyet gösteren Kaan Otel’in bar bölümünden muhtelif markalarda toplam 6 şişe alkollü içki çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında zanlı görülen Y.A. (E-35) tutuklandı.

YATAK ODASINDAN 120 BİN TL ÇALINDI

Akçay’da ise geçtiğimiz Salı günü, Hüseyin Sadıkoğlu’nun evinin yatak odasından 120 bin TL nakit para çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen B.D.(K-36) ve V.A.(E-33) tutuklandı.

Her üç hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma sürüyor.