Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğünün ülke genelinde gençlere yönelik başlattığı "Ülkemi Tanıyorum Projesi" devam ediyor.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, proje kapsamında Lefkoşa Çocuk Yuvası'ndaki çocuk ve gençlerle dün Gazimağusa gezisi yapıldı.

Etkinlik kapsamında gençler, Lala Mustafa Paşa Cami, Namık Kemal Zindanı, Venedik Sarayı, St Barnabas, İskele Kültür Evi ve Othello Kalesi gibi ülkenin tarihi ve kültürel alanlarını gezerek hem eğlendi hem de gezi gözlem yoluyla bilgi edindi.

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, önümüzdeki dönemde gençler için planlanan etkinlikler hakkında bilgi verdi. Gençlerin etkinlikten memnun kaldıklarını belirten Özsaygın, gençlerin tarihi ve ören yerler hakkında gezerek bilgi edinmesinin önemine dikkat çekti.

Özsaygın, Gazimağusa ve İskele bölgesinde gerçekleşen etkinliğe katkı sağlayan Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğüne, Gazimağusa ve İskele İylik Gönüllülerine, İskele Belediyesine ve Gazimağusa Belediyesine teşekkür etti.