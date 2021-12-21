Ülkemizde 2 kişide Omicron varyantı tespit edildi

Türkiye Cumhuriyeti’nden getirilen Omicron varyantı tespit kitleriyle Covid-19 pozitif çıkan vakalar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde ülkemizde 2 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir.
Bakanlığa bağlı temaslı takip ekiplerinin yaptığı soruşturma neticesinde Omicron varyantı tespit edilen 2 kişinin yakın bir tarihte yurt dışı seyahatleri bulunmamaktadır. Mevcut 2 kişi karantinada gözetim altında bulunmaktadır ve temaslıları ile ilgili gerekli tüm tespit ve taramalar yapılmaktadır.
Ülkemizde de Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından vatandaşlarımıza aşı ile birlikte bir kez daha maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymanın Covid-19 ile mücadelede en önemli etkenler olduğunu hatırlatırız.