Ülkemizde fırtına ve yağış etkili oldu

Ülkemiz serin ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altında…

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre bölgemizde alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemleri ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesine bağlı olarak aralıklarla devam eden yağış gün boyu devam etmesi bekleniyor.

24 saatlik yağışların yer yer metrekareye 21 ila 50 kilograma ulaşması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması tavsiye edildi.

Meteoroloji Dairesi’nin uyarısına göre fırtınanın saat 17.00’ye kadar etkili olması bekleniyor.

Tahminlere göre, bölgemiz denizlerinde kuzey ve doğu yönlerden esmekte olan rüzgarın kuvvetlenerek 8 kuvvetinde ve fırtına şeklinde esecek.