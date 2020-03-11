Ülkemizde ki birçok etkinlik iptal edildi

Ülkede görülen korona virüs nedeniyle tedbir amaçlı birçok etkinlik iptal edildi.

2 bin 500 kişinin katılacağı yaşlılar bahar gezileri de dahil, Nisan sonuna kadar belediyenin yapacağı tüm sosyal etkinlikler ve eğitim çalışmaları (konser, tiyatro gösterimi, kurslar, eğitim çalışmaları, spor aktiviteleri) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilecek.

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında yapılacak tüm etkinliklerin COVID- 19 tedbirleri çerçevesinde iptal edildiği açıklandı.Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, tüm toplu etkinlikleri ertelediklerini ve koronavirüse karşı alınacak her türlü tedbirle ilgili çalışma yapmaya hazır olduklarını duyurdu.Dr. Fazıl Küçük'ü anma etkinlikleri iptal edildi .Çatalköy Belediyesi, tiyatro etkinliklerinin ülkede görülen koronavirüs (Covid –19) sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.Kültür &Sanat Günleri'nin tüm etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu açıklamada bulundu.

“Alsancak – Lapta Çocuklar İçin Yürüyor 2” isimli etkinlik ertelendi.“Yangın Yerinde Kabare” oyununun tüm temsilleri, koronavirüs önlemleri çerçevesinde durduruldu.Geleneksel Tüketici Ödülleri, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü de iptal edildi.