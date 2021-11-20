“Ülkemizdeki tüm yükseköğrenim kurumlarında aşılama yaygın bir şekilde yapılmalıdır”

DAÜ-SEN, Covid vakalarındaki artışı kaygıyla izlediğini ifade ederek, eğitimin yüz yüze devam etmesi için ülkedeki tüm yükseköğrenim kurumlarında aşılamanın yaygın bir şekilde yapılması gerektiğine vurgu yaptı.
DAÜ-SEN yazılı açıklamasında, öğrencilerin, nüfusun en mobil kısmı olduğu ve vaka sayısını artıracağı yönünde daha önce uyarıda bulunduklarını, bugünkü vaka sayılarının da haklı olduklarını gösterdiğine işaret etti.
DAÜ-SEN, tüm yükseköğrenim kurumlarında aşılamanın yaygın bir şekilde yapılmasının devlet politikası olması gerektiğini, aksi halde vakaların artacağını savundu.
Hükümeti ve yetkilileri eleştiren DAÜ-SEN, “Sendikamız gidişatı kaygıyla izlemektedir. İsteğimiz eğitimin yüz yüze devam etmesidir. Ancak öğrencilerimiz, memur ve işçi kardeşlerimiz, meslektaşlarımızın sağlığının tehlikeye girdiği noktada paydos çağrısı yapmaya hazırız” dedi.