“Ülkemizin basın özgürlüğü sıralamasındaki konumunu yükseltecek çalışmalar şarttır”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, “ülkede gazetecilerin ifade özgürlüğü ve gazetecilerin KKTC yasalarına göre habere ulaşma yönündeki engellerin kaldırılması” ve ülkenin “basın özgürlüğü” sıralamasındaki konumunu yükseltecek çalışmalar yapılmasının şart olduğunu vurguladı.

Gazeteciler Birliği, “Tüm siyasi partilerimiz, çok sesliliğe sözde değil, gerçekten tahammül edecek zihniyetin ağırlık kazanması için ellerini taşın altına koymalıdır” dedi ve özellikle “Kıbrıs Türk hukukunda medyayı kısıtlayıcı, çağ dışı kalmış, birçok davaya zemin oluşturan yasa maddelerinin ciddiyetle ele alınması için hukukçular ve gazetecilerden oluşacak bir grup tarafından çalışma yapılarak, Meclis’e sunulması ve yasalarda gerekli değişikliklerin yapılması” gerektiğine işaret etti.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, tüm siyasi partiler ve kamuoyuna yönelik basın açıklaması yaptı.

Adada, 133 yıl önce Türkçe dilde yayımlanan ilk gazeteyle varlık göstermeye başlayan Kıbrıs Türk medyasının, 1960’lı yıllarda radyo, 1970’li yıllarda da televizyonun yayına girmesiyle çoğalarak, internet çağına uygun değişimlerle işlevini sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Demokrasiler için ‘olmazsa olmaz’ unsurlardan biri olan medyanın, ülkemizde geçirdiği evreler zorluklarla doludur. Bu nedenledir ki dünya basın tarihindeki dönüm noktaları Kıbrıs’ta biraz daha geç gerçekleşmiştir.

Yine de basın tarihimiz, mesleğine tutkun bir avuç gazetecinin özverisiyle başarılarla doludur.

Dijitalleşmeye ayak uydurarak zemin kaybetmeme mücadelesi içindeki Kıbrıs Türk medyası, son iki yıldır dünyayı sarsan Covid-19 salgınında da ciddi bir sınav vermektedir.

Gazeteciler salgına dair her şeyin (bilgi/düzenleme/uyarı vs.) halka haber olarak ulaşmasını sağlarken, bir yandan da ekonomik olarak ayakta kalma mücadelesi vermek durumunda kalmıştır. Çünkü, medya kuruluşlarımız zaten kırılgan olan ekonomik güçlerini salgında hepten yitirmiştir.

Bu süreçte hükümetlerin, diğer sektörler için de yetersiz kalan destekleri, basın için hiç düşünülmemiş, basın örgütlerinin girişimleri sonucu az da olsa destek sağlanmıştır. Oysa medyaya destek bir rüşvet değil özgürlüğe yatırım olarak görülmelidir.

Ülkemizde son on yıl içindeki gidişat medya sahiplik yapılarında ciddi bir değişime yol açmış, meslek etiğinden uzak içerikte yayın yapanların sayısında kaygı verici artış gözlemlememize de neden olmuştur.”

“SÜSLÜ DEMEÇLERİN ÖTESİNDE…”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, medyanın ülke için önemini özel günlerde “süslü” demeçlerin ötesinde bir içerikte görmek isterken, “iktidarlar, siyasi ve ekonomik güç odaklarının”, çok sesliliği değil, kendi seslerinin duyulmasını istediğini savunarak, bu kesimlerin “özgürlük” derken, “sadece kendileri gibi düşünenlerin özgürlüğünü önemsediklerine” işaret etti.

“Özellikle son yıllarda gazetecilik disiplinlerinin uygulandığı değil, propaganda aracına dönüşmüş bir medya yaratıldığı” görüşünü belirten Gazeteciler Birliği, “Bugün Kıbrıs Türk medyasındaki kirlilik bu zihniyetin eseridir. Çünkü ne kamu medya kurumlarında ne özel medyadaki rekabet koşulları doğru yönetilebilmiştir” ifadelerini kullandı.

YENİ HÜKÜMET VE MECLİS’TEN TALEPLER

Yeni hükümetin kurulduğu bu günlerde, Kıbrıs Türk medyasının en büyük örgütü Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak, bazı saptamalar ve medyanın gerek ekonomik, gerekse yasal zeminde güçlendirilmesi için yapılması gerekenleri başta iktidar partileri olmak üzere tüm siyasi partilerin ve kamuoyunun dikkatlerine getirmek istedikleri belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ülkemizde gazetecilerin ifade özgürlüğü ve gazetecilerin KKTC yasalarına göre habere ulaşma yönündeki engellerin kaldırılması taviz verilemeyecek talebimizdir.

Ülkemizin basın özgürlüğü sıralamasındaki konumunu yükseltecek çalışmalar şarttır.

Tüm siyasi partilerimiz, çok sesliliğe sözde değil gerçekten tahammül edecek zihniyetin ağırlık kazanması için ellerini taşın altına koymalıdır.

Kıbrıs Türk hukukunda medyayı kısıtlayıcı, çağ dışı kalmış, birçok davaya zemin oluşturan yasa maddelerinin ciddiyetle ele alınması için hukukçular ve gazetecilerden oluşacak bir grup tarafından çalışma yapılarak Meclis’e sunulmalı ve yasalarda gerekli değişiklik yapılmalıdır.

Ceza Yasası’ndaki ‘müfsit yayınlar’ başlığı altında gazete yayınlarına dava okunmasına mahal veren maddelerin hiç gecikmeden mevzuattan çıkarılıp, gazeteciler üzerindeki bu baskının kaldırılması talebimizdir.

Halihazırda bazı meslektaşlarımız aleyhine dava açılan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli alanının Korunması Yasası’nda basın özgürlüğünü sınırlayan maddeler süratle ele alınarak değiştirilmelidir.

Kurulacak hükümetler programlarına laf olsun diye değil sağlam zeminle desteklenen medya destek programlarını koymalıdır.

BRT ve TAK’ı siyasetçiler değil gazeteciler yönetmelidir. Bu kurumlar iktidarların değil halkın sesi olmalıdır. Üretim odağa alınmalıdır.

BRT’de kördüğüme dönen yasa sorununa artık bir neşter vurularak hem personel, hak ettiği kadrolara getirilmeli hem de kurumun sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.

Türk Ajansı Kıbrıs’ta her geçen yıl daha da yetersiz kalan binayla ilgili sorununun çözülmesi için artık bir adım atılmalı ve ajans için başlatılan binanın başka bir kuruma verilmesinin utancı telafi edilmelidir.”