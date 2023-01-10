Ülkenin duayen turizmcilerinden Ünal Çağıner son yolculuğuna uğurlandı

Ülkemizin duayen turizmcilerinden ve 77 yaşında hayatını kaybeden Ünal Çağıner bugün son yolculuğuna uğurlandı.Turizm camiasının değerli isimlerinden ve 77 yaşında yaşamını yitiren Acapulco Resort-Convention-SPA Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Çağıner son yolculauğuna uğurlandı.İsmail Safa Cami'nde kılanan cenaze namazına turizm camiasının önde gelen isimleri, siyasiler ve Ünal Çağıner’in sevenleri katılım gösterdi.Çağıner’in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda eşi Tangül Çağıner’in yanına defnedildi.