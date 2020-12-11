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Ülkenin ilk açık hava orman kütüphanesi oluşturuldu

Ülkenin ilk açık hava orman kütüphanesi oluşturuldu
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Taşkent Doğa Parkı bünyesindeki piknik alanında ülkenin ilk açık hava orman kütüphanesi oluşturuldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Turizm ve Çevre Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Taşkent Doğa Parkı iş birliğinde oluşturulan kütüphanenin yakın gelecekte hizmete gireceği açıklandı.

Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklamada, orman kütüphanesinde hem yetişkin hem de çocuk okurlara yönelik kitaplar bulunacağı ve vatandaşların da arzu etmeleri halinde bu kütüphaneye kitap katkısında bulunabileceği belirtildi.

Taşkent Piknik Alanı girişindeki orman kütüphanesinde halkın doğayla iç içe huzurlu bir ortamda kitap okuyarak kaliteli vakit geçirmelerine imkan sağlamanın hedeflendiği kaydedildi.

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