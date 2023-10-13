Ülker Lefkoşa Maratonu kayıtları Cumartesi de devam edecek

Şampiyonların ismini yaşatmak, Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsünü ülkemize kazandırmak için düzenlenen Ülker Lefkoşa Maratonu’nda kayıtlar yoğun şekilde devam ederken maratona hafta sonu da kayıt imkanı olacak. LTB önündeki kayıt noktası 14 Ekim Cumartesi 09.00’dan 13:00’e kadar kayıt işlemlerine devam edecek.

Maraton, İlk 3 günde kayıt rekorunu kırdı

Her geçen yıl giderek artan katılımla gerçekleşen maraton bu yıl da kendi rekorunu kırarak 22 Ekim Pazar günü için geri sayımı sürdürüyor. Ülker Lefkoşa Maratonu’na ilk 3 günde toplam 3.472 kişi kayıt yaparken, ülkenin dört bir yanından kayıtlar yapılıyor.



Ülker Lefkoşa Maratonu’na online kayıtlar www.lefkosamaratonu.com adresinden de yapılabiliyor.Şampiyonlar için Yerel Yönetimler ve Kurumlar DayanışmasıGönyeli-Alayköy Belediyesi ve Girne Belediyesi binasında kayıtlar tamamlanırken, İskele Belediyesi, Mağusa Belediyesi ve Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’nde 20 Ekim’e kadar hafta içi her gün kayıtlar devam edecek. Yine aynı tarihlerde Doğu Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde 09.00-16.00 saatleri arasında DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’nde kayıtlar devam edecek.