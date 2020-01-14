"Ülkeye giren döviz konusunda ciddi bir politika uygulanmalı"

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu Meclis'te , “Hayat Pahalılığı ve Hükümetin Alması Gereken Tasarruf Önlemleri” konusunda konuştu. Zaroğlu, ülkede yol harçlarına getirilen zamlara vatandaşların tepki gösterdiğini ve eylem yapmasına kadar sürecin ilerlediğini ifade ederek, bu harçların toplanıp sadece yol altyapılarına kullanılması talebinin olduğunu kaydetti.

Zaroğlu, bu konuda ilk tedbirin Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık gibi örtülü ödeneklerin kaldırılması ile alınabileceğini ifade etti. Zaroğlu, ülkede, dış geziler, harcırahlar, resmi hizmet araçları, makam araçları, sözleşmeli personel, danışmanlar, basın danışmanları, özel basına verilen teşvikler, sendikalara verilen ayrıcalıklar, belediyelerin azaltılması, devletin kira masraflarını azaltması, devlet dairelerini kira karşılığı yerlerden çıkarması, vergi kaçakçılığını önlemesi, kaçak elde edilen gelirlere el konması, beyan edilen ancak doğru olmayan gelirler konusunda ciddi araştırmalar yapılması, Kıb-Tek ve diğer kurumlarda fazla personel alımı ve ek mesailerin önüne geçilmesi, teşvik ve ayrıcalıklara son verilmesi, nereden buldun yasası çıkarılması durumunda devletin gelir elde edeceğini kaydetti.

Ülkede üreticinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Zaroğlu, ayrıca dış temsilciliklere de çok yüksek paralar harcandığını, bu konuda bir düzenleme yapılması gerektiğini, bununla birlikte tasarruf sağlanacağını belirtti.

Ülkeye giren döviz konusunda ciddi bir politika uygulanması, devlete asgari ücret gösterip farklı ödeme yapan şirketlerin denetime alınması gibi daha birçok önlem alınabileceğini ifade eden Zaroğlu, bu konularda önlemler alınırsa ülkenin yeniden kalkınması için kaynak yaratılacağına inanç belirtti.

TAÇOY

Taçoy da söz alarak, Zaroğlu’na yanıt verdi. Taçoy, talep edilen tedbirlerin alınabileceğini ancak değişik yöntemlere de bakılması gerektiğini ifade ederek, devletin bütçesinin düzene girmesi için sadece tedbir değil, verdiği hizmetleri de ucuz vermemesi gibi bir adım atılabileceğini kaydetti.

Taçoy, devletin kiraladığı binaların bir hesaba göre yapıldığını da ifade ederek, talepleri not aldığını ve atılması gereken adımlar varsa bunları değerlendireceklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2020, 17:55