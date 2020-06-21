Bakanlar Kurulu, ülkeye giriş çıkışlarla ilgili kuralları netleştirme gündemiyle toplandı.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında 18.30 sıralarında başlayan toplantıda, ülkeye gelişlerle ilgili kararlar değişen koşullar çerçevesinde gözden geçirilecek.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay toplantıda, gerek Türkiye üzerinden deniz ve hava yolu ile gelişlerde, gerekse Güney Kıbrıs ile kara geçiş kapılarında uygulanacak kuralları değişen koşullar çerçevesinde tartışacaklarını; kısa süre önce açıkladıkları kararların bir bölümüne uygulamada karşılaşılabilecek sorunları da dikkate alarak açıklık getireceklerini kaydetmişti.