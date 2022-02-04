"Ülkeye giriş şartları turizm sezonunu kaybetmemek için önemli”

Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin ülkeye girişlerle ilgili aldığı yeni kararın turizm faaliyetlerini canladırmak ve yaklaşan turizm sezonunu kaybetmemek için önemli bir karar olarak değerlendirdi.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararı uyarınca, 1 Mart tarihinden itibaren aşılı tanımında olan kişilerin PCR/antijen testi göstermeksizin ülkeye giriş yapabileceğinin hatırlatıldığı açıklamada, “Rakip turizm destinasyonları konumundaki bütün ülkelerin bu gerekliliği yerine getirdiği de göz önüne alındığında kararın ülkemize turist girişini olumlu yönde etkileyeceğini kamuoyunun bilgisine getiririz” denildi.