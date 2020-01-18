Ülkeye giriş yapmaya çalışan 12 Suriye'li tutuklandı

KKTC’ye muhaceret işlemi yaptırmadan giriş yapmaya teşebbüs eden Suriye uyruklu 12 erkek şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 16 Ocak tarihinde KKTC’nin yaklaşık 28 deniz mili açıklarında transit bir yük gemisi içerisinde, KKTC’ye muhaceret işlemi yaptırmadan giriş yapmaya teşebbüs eden Suriye uyruklu 12 erkek şahıs TC Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

ERCAN’DA 19 BİN DOLAR…

Polis, dün sabah saat 05.30 sıralarında Ercan Havalimanı’nda H.G’nin (E-37) tasarrufunda 19 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit etti. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.