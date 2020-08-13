Ülkeye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı

KKTC’ye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 11 Ağustos saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa Serbest Limanda, Suriye uyruklu Z.İ. (E-22) ve A.A.E.’nin (E-31), henüz tespit edilemeyen bir tır aracın içerisine gizlenerek kanunsuz olarak KKTC’ye giriş yaptıkları tespit edildi.

UYUŞTURUCU

Dün saat 19:00 sıralarında, Lefkoşa’da, F.D.’nin (E-48) evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.