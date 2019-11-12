‘Ülkeye yeraltı barajı yapacağız’

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 2020 yılı içerisinde Türkiye Devlet Su İşleri ile birlikte, kendilerinin belirleyeceği bir yere ülkedeki su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması ve yağmur sularının tutulması anlamında bir yeraltı barajının yapılarak, bitirilmesini istediklerini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Oğuz, Ankara’da yapmış olduğu temaslarını bu sabah BRT’ye değerlendirdi.

Oğuz, Türkiye’de gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikilmesi törenine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak için Ankara’ya geldiklerini belirterek, Kuzey Kıbrıs’ta da aynı saatlerde bu etkinliğe destek anlamında bir etkinlik düzenlediklerini, özellikle de fidan dikme konusunda çalışmaların artarak devam edeceğini aktardı.

“PLANLAR, PROJELER HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Bakan Oğuz, ülkedeki tarımın ekonomik anlamdaki sorunlarını 2020’de bakanlığının planları projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Mevkidaşı Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile iki ülke bakanlıkları arasında tarım hayvancılık orman veterinerlik anlamında işbirliğini nasıl geliştirebilecekleri konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Bakan Oğuz, teknik donanım, altyapının geliştirilmesi anlamında kendilerine destek belirtildiğini söyledi.

“LAVANTA ORMANI KURMAK İSTİYORUZ”

Ülkede lavanta ormanı kurmak istediklerini aktaran Bakan Oğuz şunları kaydetti.

“Bu konuyla ilgili olarak Orman Dairesi müdürümüz iki gün daha temaslarına devam edecek. Orman Müdürlüğü ile beraber Sayın Bakanın vermiş olduğu direktifler doğrultusunda bu sene fidanlarımızı inşallah toprağımızla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde buluşturacağız. Lavanta ormanı bu sene hedeflerimiz arasında. Lavanta ülkemizde ilk olması anlamında, artı, arıcılığa destek anlamında, bal anlamında büyük bir getiri olacak, farkındalık yaratacak. Bu konuyla ilgili olarak orman dairemize araç gereç donanım konusunda yine desteklerini belirttiler.”

Lavanta ormanının sadece çiçeğinin toplanması ve görselliğinin yanında aynı zamanda yağının çıkarılarak değişik sektörlerde kullanılabileceğine dikkati çeken Oğuz, bu anlamda turizm potansiyeli yaratabileceğini, hem görsel hem de ekonomik anlamda bir değer olacağını söyledi.

“GEÇİTKÖY BARAJI ETRAFINDA LAVANTA ORMANI DİKİMİ KONUSUNDA ALAN BELİRLEDİK”

Geçitköy Barajının etrafında lavanta ormanı dikimi konusunda alan belirlediklerini de aktaran Bakan Oğuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 6 ilçesinde eşit olarak kurmayı düşündükleri güzelliği ve ekonomik değeri de bütün ilçelere yaymak istediklerini ifade etti.

Orman Dairesi’nin elinde şu anda 110.000’ne yakın fidan bulunduğuna dikkati çeken Oğuz, ekonomik değeri olan fidanlar yetiştirmek ve bunları doğayla buluşturmak istediklerini, 100.000 tohum ektiklerini, bunun 70.000’inin dönüşümünün olacağını, bu yıl içinde de 150.000 ortalama fidan ekmeyi planladıklarını, lavanta fidanlarıyla beraber 200.000 üzerine çıkılabileceğini, bunun hem orman varlığı hem de Orman Dairesi’nin görevini yapma açısından bir değer katacağını aktararak önümüzdeki yıl, 1 milyon fidan üretmeyi planladıklarını bunun ekonomik protokole de konulduğunu söyledi.

“ANALİZLERİ DAHA RAHAT YAPABİLECEĞİZ”

Tarım Dairesinin, bazı tahlilleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapamadığına dikkati çeken Bakan Oğuz, “ülkemizde gıdadan sorumlu bakanlık olarak, mutlaka güvenilir olması, tüketiciye halkımıza gıda konusunda hijyen ürünler sunulması konusunda görevli bakanlığız. Gıda güvenliği konusunda laboratuvar analizlerinin yapılması gerekiyor. Şu anda kamusal anlamda meyvede sebzede yapabiliyoruz. Ama balda, zeytinyağında ileri derecede laboratuvar hizmeti almamız gerekiyor. Ülkemize bu imkanları Türkiye ile belli özel laboratuvar kullanıyorduk. Ama akşamki yaptığımız görüşmelerde bize belli laboratuvarlar gösterildi. Buralarda bize destek verilecek, bunu daha rahat yapabileceğiz” dedi.

“KAYIT SİSTEMİYLE İLGİLİ GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK”

Bakan Dursun Oğuz, tarımcılığın gelişmesiyle ilgili olarak kayıt sistemiyle ilgili görüş alışverişinde de bulunduklarını, veteriner hizmetlerinin geliştirilmesi, laboratuvar hizmetlerinden yararlanma konularında da yakın işbirliği içerisinde olacaklarını sözlerine ekledi.

(TAK)