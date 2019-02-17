Ülkü Ocakları, Özersay'a yapılan saldırıyı kınadı

KKTC Ülkü Ocakları, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

KKTC Ülkü Ocakları Genel Başkanı Fatih Arıcı yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın ziyaret ettiği bir kahvehanede, çirkin bir saldırıya maruz kaldığını, olayın ciddi bir can ve mal kaybı olmadan atlatıldığını anımsattı.

Arıcı, “KKTC’de varlığını ve mücadelesini sürdüren Ülkücü-Milliyetçi Türk Gençleri olarak tarafı olmadığımız bu olayda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz” dedi.

Arıcı, saldırıyı yapan şahsın derdinin, “açmak istediği gece kulübüne verilmeyen ruhsat olduğunu” bildiklerini, “Kıbrıs’ın kuzeyinin toplum nezdinde bir gece kulübü yatağına dönüşmemesi için çaba sarfeden Kudret Özersay’a bir kez daha geçmiş olsun dileklerini sunarak bahsi geçen hususta sarf edilen çabayı dikkatle takip ettiklerini” vurguladı.